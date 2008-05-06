Разработка дизайна сайта архитектурного бюро

Требуется разработка дизайна сайта, на выходе нужно получить psd, а если есть возможность, то и html

Основные данные:

-требуется именно дизайн, а не перерисовка шаблона

-резина

-логотип имеется, требуется отрисовка

Идея дизайна следующая: сайт должен быть расположен на листе бумаги, лежащем на кульмане, там должен быть набросок чертежа в качестве фона и некоторые декоративные элементы, вроде карандаша.

Бюджет - до 800 USD

Требуется портфолио.