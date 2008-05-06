Разработка дизайна сайта архитектурного бюро

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт24 заявки669 просмотров

Требуется разработка дизайна сайта, на выходе нужно получить psd, а если есть возможность, то и html

Основные данные:

-требуется именно дизайн, а не перерисовка шаблона

-резина

-логотип имеется, требуется отрисовка

Идея дизайна следующая: сайт должен быть расположен на листе бумаги, лежащем на кульмане, там должен быть набросок чертежа в качестве фона и некоторые декоративные элементы, вроде карандаша.

Бюджет - до 800 USD

Требуется портфолио.

HTML
17 лет назад
468468
Родион 
41 год
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

minixan
As 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад
Ренад выполнил это задание. Немного нарушив сроки, но так или иначе - выполнил. После этого договорились разработать логотип и несколько мелочей. Ренад взял немаленькую предоплату и, в три раза превысив срок, прислал результат, который плохо сочетался с ТЗ. После этого Ренаду направили письмо, звонили по телефону, и всё, три недели как он не отвечает ни туда, ни сюда. Может, он ответит мне на отзыв?

Заявки фрилансеров

minixan
As 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад

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