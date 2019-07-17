Нарисовать дизайн Пример уровень который нужен - http://umschool.net/parents/ От вас пример и стоимость.
Разработка дизайна сайта он-лайн конвертера в соответствии с макетом
Требование к исполнению:
- Наличие портфолио;
- Внимание к нюансам: тщательный подбор шрифтов, оттенков, детально проработанные кнопки;
- Полное соответствие ТЗ.
Сайт состоит из двух небольших страниц + поп-апа.
ТЗ по запросу.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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