Разработка дизайна сайта он-лайн конвертера в соответствии с макетом

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен32 заявки340 просмотров

Требование к исполнению:

 - Наличие портфолио;

- Внимание к нюансам: тщательный подбор шрифтов, оттенков, детально проработанные кнопки;

- Полное соответствие ТЗ.

Сайт состоит из двух небольших страниц + поп-апа.

ТЗ по запросу.

6 лет назад
123321q
Таня 
34 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$120
4 дня
Escrow
Уже не первый раз работаем с Александрой - результатом довольны.
Спасибо за еще один проект - от работы с Татьяной только положительные впечатления. Рекомендую)

Заявки фрилансеров

Ninui
36 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад

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