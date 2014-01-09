Разработка дизайна сайта журнала

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка93 просмотра

Требуется разработать главную и до 10 внутренних страниц. Исходники фс предоставим.

11 лет назад
infodesign
Анна 
41 год
19 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$250
5 дней
Спасибо за работу.
Все прошло успешно. Оплата во время. Спасибо Анне!

Заявки фрилансеров

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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