Разработка дизайна сервиса

Доделка по проекту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн главной страницы сервиса http://www.centroplat.com/index2.html
В приложении варианты логотипов
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