Разработка дизайна сервиса

$70
Дизайн сайтовЗавершен25 заявок1481 просмотр
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#1$70

Необходимо разработать дизайн главной страницы сервиса http://www.centroplat.com/index2.html

В приложении варианты логотипов

13 лет назад
nevzorov
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Победитель конкурса
E-Cat
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
#1
Понравилась проработка мелочей. Рекомендую.
Алексей - приятный в общении заказчик. Четко формулирует задачу и вовремя оплачивает ее. На все вопросы, связанные с проектом, отвечает вовремя, что и способствует качественному выполнению проекта. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. P.S. За отзывчивость отдельный +
Заявки фрилансеров
E-Cat
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
#1