Разработка дизайна(шаблона) правовой тематики для phpBB

$100
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки129 просмотров
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Необходимо разработать дизайн (шаблон) правовой тематики пригодный для установки на движок форума phpBB.

ВНИМАНИЕ! Нужен не просто дизайн, а готовый для установки шаблон под phpBB!

Обязательная передача всех исключительных прав на дизайн (шаблон) и его компоненты.

PHP
8 лет назад
Max4
37 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад