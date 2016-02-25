Разработка дизайна Туристического портала Bootstrap + UI

Добрый день коллеги, нужно разработать дизайн главной страницы (в дальнейшем и остальных) туристического портала, на основе Bootstrap + UI элементы. Основная + мобильная версии.

С меня полная страница и описание что нужно + примеры и ссылки на то, что нужно и как нужно +-, с вас креатив.

Для начала нужна только главная страница + возможные иконки.

Стоимость и сроки пишите в комментариях. Оплата в рублях.

Детали и вопросы в лс.

Заранее благодарю!