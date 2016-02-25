Разработка дизайна Туристического портала Bootstrap + UI

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок186 просмотров

Добрый день коллеги, нужно разработать дизайн главной страницы (в дальнейшем и остальных) туристического портала, на основе Bootstrap + UI элементы.  Основная + мобильная версии.

С меня полная страница и описание что нужно + примеры и ссылки на то, что нужно и как нужно +-, с вас креатив. 

Для начала нужна только главная страница + возможные иконки. 

Стоимость и сроки пишите в комментариях. Оплата в рублях.

Детали и вопросы в лс.

Заранее благодарю!

Bootstrap
9 лет назад
alex_kabanov
Александр 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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