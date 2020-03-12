Создать креативный дизайн согласно структуры прототипа сайта. Описание: Прототип выполнен по сетке bootstrap. Страницы прототипа: - главная - категории - подкатегории - карточка - корзина - оформление заказа - Лк. 1 страница - ...
Разработка дизайна веб-сайта и образовательного портала вуза
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Добрый день. Для нашего проекта нужен опытный UI/UX дизайнер для разработки веб-сайта и образовательного портала высшего учебного заведения. Основной упор делается на удобство посетителей, навигацию и современный UI. Все подробности непосредственно при общении с исполнителем. Проект объемный, страниц много, поэтому мы будем рассматривать только знающих свое дело специалистов.
От исполнителя ждем:
- опыт, примеры работ
- приблизительные сроки
- ориентировочная цена вашей работы
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