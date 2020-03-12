Разработка дизайна веб-сайта и образовательного портала вуза

Дизайн сайтовЗакрыт29 заявок1046 просмотров
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Добрый день. Для нашего проекта нужен опытный UI/UX дизайнер для разработки веб-сайта и образовательного портала высшего учебного заведения. Основной упор делается на удобство посетителей, навигацию и современный UI. Все подробности непосредственно при общении с исполнителем. Проект объемный, страниц много, поэтому мы будем рассматривать только знающих свое дело специалистов.

От исполнителя ждем:

  • опыт, примеры работ
  • приблизительные сроки
  • ориентировочная цена вашей работы
4 года назад
katerene43
28 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
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