Разработка дизайна внутряков для интернет-магазина

$300
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка108 просмотров
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Разработать дизайн главной страницы интернет магазина. Основную и 2-х адаптивных версий (768px и 320px для планшетов и мобильных), согласно техпроекту (возможны небольшие переборы сетки). 

- Допускается до 3 доработок страницы.

- По срокам – 10 дней до конца первой версии внутряков.

- С учетом пожеланий к дизайну (в отдельном файле в приложении).

- Дизайн должен отражать составляющие бренда

Список страниц:

-      Промежуточная страничка каталога

-      Конечная страница каталога

-      Страница товара

-      Стилевая с боковым меню (понадобятся элементы: h1-h2-h3, table, ul-li, ol-li, оформление картинки в

тексте, радио, чекбокс, галлерея с увеличением картинок, цитата)

-      ЛК юр.лица (со вкладками)

-      Оформление заказа (для незареганного пользователя)

8 лет назад
Dremor74
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
hikage
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
22 дня назад
8 лет назад
$300
5 дней
Александр сделал все качественно и в сроки! Рекомендую - хороший и качественный дизайн, прислушивается к правкам, всегда на связи, выполняет работы в срок!
Один из лучших проектов за последнее время. Тот случай, когда от проделанной работы получил огромное удовольствие. Благодарю за сотрудничество. Надеюсь еще поработаем.
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