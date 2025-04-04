Разработка главного блока для лендинга

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  2. Дизайн сайтов
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Ищу дизайнера для разработки первого главного блока для лендинга. Референсы будут предоставлены, текст тоже будет дан. Необходимо прикрепить портфолио и указать стоимость работы.

Дизайн лендингов
месяц назад
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