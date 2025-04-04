Разработка главного блока для лендинга

Требуется дизайнер для создания лендинга на платформе Tilda. Необходима аккуратная верстка в Zero Block с адаптацией под все разрешения. Важно использовать корректные контейнеры и избегать дублирования блоков. Проект связан с восстановлением памяти у пожилых, нужна понятная навигация и работа с текстом. Срок выполнения — до 7 дней, оплата по этапам.