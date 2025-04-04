Требуется разработка лендинга для мастер-класса по флористике с акцентом на современный и минималистичный дизайн. Основная цель - информировать о мероприятии и зарегистрировать участников. Контент будет предоставлен. Ожидается как дизайн, так и верстка сайта.
Разработка главного блока для лендинга
Ищу дизайнера для разработки первого главного блока для лендинга. Референсы будут предоставлены, текст тоже будет дан. Необходимо прикрепить портфолио и указать стоимость работы.
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