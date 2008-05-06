Разработка иконок "виды отдыха " для тур. сайта

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Разработка векторных иконок, символизирующих виды отдыха, для сайта туристической направленности.

В рамках данного проекта необходимо создание иконок символизирующих:

1. Пляжный отдых

2. Клубный отдых, дискотеки, рейвы тусовки

3. Оздоровительный отдых, лечение, СПА

Иконки должны быть объеденены единой стилистической и цветовой концепцией, быть читабельными при выгрузке в jpeg размером примерно 50*50 px.

Данный проект имеет целью определить надежного и исполнительного дизайнера для совместной работы. В дальнейшем будут необхрдимы еще примерно 50 иконок, будут и другие задачи.

Просьба в предложении указывать стоимость и сроки разработки одной иконки. Определение динамики снижения стоимости одной иконки с увеличением их общего количества приветствуется. Возможность встречаться лично раз в неделю в одном из Московских кафе приветствуется очень сильно.