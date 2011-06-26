Разработка карты

$100
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки212 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Мне необходима разработка одной карты (России) для сайта la-dea.glance-group.ru (login edit, pass edit). Посмотреть, каким образом должна быть проработана карта можно в разделе карты. Нужна прорисовка округов со столицами (на трех языках).

Так же, нужна проработка флэш версии, совместимой с текущей.

Меня интересует специалист, который может сделать обе работы (и флэш, и псд). Поэтому если вы можете сделать только что-то одно - не тратьте мое и свое время.

Если я выберу вас исполнителем, будьте готовы к тому, что мне нужны будут ваши контакты (телефон, мейл, аська, скайп).

Меня интересуют ваши сроки.

Вопросы можно задать любым удобным для вас способом (все контакты указаны в профиле).

12 лет назад
Acora
Анна 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
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