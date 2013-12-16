В рамках доработки сайта нарисовать и сверстать информационные элементы: слайдер, диаграммы, схема.Более подробное описание см.в файле. Также для рассматриваемого сайта интересует создание отображения для моб.устройств.
Разработка корпоративного сайта
Требуется качественный дизайнер на разработку макета сайта.
В объеме главная и внутрениие (до 10), внутренние считаем поштучно.
Дизайнера выбираю по портфолио.
Требования - чувство вкуса, шрифтов, понимание что делаем, проектирование посадочных страниц и так далее.
Стилистика дизайна - металлическая поверхность, стиль уже задан внутренним интерфейсом, под который надо разработать адекватную продающую, эмоциональную, цепляющую главную.
Срочно! К среде 18 сайт строго должен быть.
Заявки фрилансеров
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