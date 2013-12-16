Разработка корпоративного сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки192 просмотра

Требуется качественный дизайнер на разработку макета сайта.

В объеме главная и внутрениие (до 10), внутренние считаем поштучно.

Дизайнера выбираю по портфолио.

Требования - чувство вкуса, шрифтов, понимание что делаем, проектирование посадочных страниц и так далее.

Стилистика дизайна - металлическая поверхность, стиль уже задан внутренним интерфейсом, под который надо разработать адекватную продающую, эмоциональную, цепляющую главную.

Срочно! К среде 18 сайт строго должен быть.

11 лет назад
infodesign
Анна 
41 год
20 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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