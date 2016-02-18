Добрый день! Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.Нужно будет сделать полный дизайн с нуля с мобильной версией. На выходе должно быть 4 макета: главная страница, внутренняя, главная мобильная и внутренняя мобильная. ...
Разработка landing page
Необходимо разработать дизайн и сверстать landing page по продаже сыпучих продуктов питания собственной марки. подробное тз вышлю исполнителю.
Заявки фрилансеров
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