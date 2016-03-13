Разработка лендинга

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Завершен1 заявка89 просмотров

Разработка лендинга

9 лет назад
insiderman
Андрей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$165
7 дней
Все сделано по ТЗ качественно. Все необходимые правки внесены без вопросов. Рекомендую.
Интересный проект, подробное ТЗ, оперативная обратная связь. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
Лучший веб-дизайнер апреля
#1
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