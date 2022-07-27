Разработка лендинга для юридической компании "Чистопрудов и партнеры"

$99
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка79 просмотров

Разработать дизайн-макет сайта для Юриста.

3 года назад
guest_16589282870667
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

koledgoy007
Николай 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$100
1 день
Супер сенсей своего дела. Сделал макет в срок, дизайн отличный. Работа получилась необычной, интересной и запоминающейся. Обязательно буду обращаться по другим проектам. Уже начинаем работу по другому проекту.
Спасибо за доверие, и за прекрасную постановку задачи, заказчик порадовал своей очень простой и легкой манерой общения, всем рекомендую🔥🔥🔥

Заявки фрилансеров

koledgoy007
Николай 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад

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