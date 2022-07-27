Требуется дизайнер для внесения изменений в дизайн 28 страниц сайта консалтинговой фирмы, специализирующейся в сфере здравоохранения. Ожидается качественная работа с учетом специфики бизнеса.
Разработка лендинга для юридической компании "Чистопрудов и партнеры"
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