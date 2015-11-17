Разработка логотипа + favicon + шапка сайта

Нужно нарисовать дизайн для фото студии. Концепцию макета прикрепил. Всего должно быть 4 страницы: главная, портфолио, контакты, о нас. Самая трудная страница - портфолио. На странице портфолио(см концепцию макета) должно быть не менее 6 категорий, они все в ...