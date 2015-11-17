Разработка логотипа + favicon + шапка сайта

Необходимо разработать минимальный дизайн для одного из сателлитов. Также, необходимо будет это сверстать. Тематика: Сказка "Лисичка со скалочкой" Основные требования: [list][*]Цвета должны быть не яркие. [*]Респонсив (ОБЯЗАТЕЛЬНО!) [*]Не использовать bootstrap. [*]Размер изображений должен быть минимальный (возможно png). [*]Наличие изображения по тематике сателлита.[/list] Бюджет: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать логотип + favicon для интернет-магазина автозапчастей.
Дополнительно к логотипу, разработать блок шапки сайта.
Общий шаблон: https://yadi.sk/i/I12ulqqjk8HSM
Задача:
1. Разработать логотип (дополнительные материалы будут высланы исполнителю)
2. Разработать favicon (дополнительные материалы будут высланы исполнителю)
3. Разработать шапку сайта:
3.1 Показать 3 визуальные меню:
- Право выбора цены имеет каждый
- Доставка по всей России
- Профессиональные консультации
Пример - https://yadi.sk/i/gUJdATs6kExP3
Изображения подобрать исходя из наименования каждого пункта.
3.2 Показать корзину с общей суммой заказа и с кол-вом заказанного.
Пример отображения корзины - https://yadi.sk/i/6YQwDmtVk8Dyw
Дополнительная информация будет предоставлена по запросу.
Срок выполнения: 10.11.2015
Оплата в российских рублях, независимо от курса доллара = 4000р (четыре тысячи рублей).
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