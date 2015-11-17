Разработка логотипа + favicon + шапка сайта

$60
Дизайн сайтовЗавершен18 заявок235 просмотров
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Необходимо разработать логотип + favicon для интернет-магазина автозапчастей. 

Дополнительно к логотипу, разработать блок шапки сайта.

Общий шаблон: https://yadi.sk/i/I12ulqqjk8HSM

Задача:

1. Разработать логотип (дополнительные материалы будут высланы исполнителю)

2. Разработать favicon (дополнительные материалы будут высланы исполнителю)

3. Разработать шапку сайта:

3.1 Показать 3 визуальные меню: 

- Право выбора цены имеет каждый

- Доставка по всей России 

- Профессиональные консультации

Пример - https://yadi.sk/i/gUJdATs6kExP3

Изображения подобрать исходя из наименования каждого пункта. 

3.2 Показать корзину с общей суммой заказа и с кол-вом заказанного.

Пример отображения корзины - https://yadi.sk/i/6YQwDmtVk8Dyw

Дополнительная информация будет предоставлена по запросу.

Срок выполнения: 10.11.2015

Оплата в российских рублях, независимо от курса доллара = 4000р (четыре тысячи рублей).

8 лет назад
tabris
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Worze
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
8 лет назад
$60
3 дня
Спасибо Евгению за хорошую работу!
Был рад снова работать с человеком, который знает, чего хочет от исполнителя!
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