Разработка логотипа и дизайна сайта

нужен дизайнер (в Москве), который сделает стильный (деловой) Tamplate Joomla 1.0.13 для компании, занимающейся продажей мебели и дизайном интерьера, не интернет-магазин, плюс 4 карты проезда от Вас - ссылки на портфолио (действующие сайты) подробности, ТЗ - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача разработать: логотип( требования: просматриваемость в цветном и черно-белом варианте), дизайн сайта начинающей строительной компании.
Просьба не писать ок, согласен,см. портфолио, а все-таки предложить какую-то идею( в любом варианте усно, сноска на подобный вариант или что-нибудь по чему мы смогли понять ход Вашей мысли), что-бы мы быстро приняли решение и начали работать с Вами.
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