Разработка нового дизайна сайта okpravo.ru

Основные требования:

1. Создание как макета дизайна, так и шаблона для joomla 3.1 + настройка работы сайта с новым шаблоном.

2. Создание общего шаблона сайта + страницы заказа, то есть нужна разработка 2 макетов дизайна и 2 шаблонов.

3. Работу с фрилансерами привык строить этапами и оплатой за выполнение каждого этапа работы, дабы было спокойнее, как Вам так и мне.

4. Основные требования к дизайну:

Сайт, образовательный, по правовым дисциплинам.

Цель сайта получение заказов по написанию новых учебных работ по праву и продажа готовых учебных работ.

Дизайн сайта должен помогать помогать конвертации посетителей в заказчиков, путем демонстрации преимуществ нашего сайта, а именно: специализация на правовых дисциплинах, опыт, отсутствие предоплаты, профессионализм и гарантии выполнения работы и качества предоставляемых услуг.

Дизайн сайта должен быть ориентирован на устоявшуюся целевую аудиторию нашего сайта: женщины возраст от 25 до 35 лет.

Дизайн должен быть легким, интуитивно понятным.

Цвета сайта: зеленый, желтый, белый

В дизайне сайта нужно учесть применение в дизайне сайта быстрых ссылок для ПС Яндекс.

Основные конкуренты сайта: диплом-рудаков.рф и refermaker.ru

Жду разумных предложений по цене и срокам выполнения работы.