Нужно сделать: 1.логотип компании. (Сильно не запариваясь. недорого) --- 2.аватар паблика 3.шаблон для новостей группы 4.рекламный пост с розыгрышем(сделан по шаблону) 5.аватар группы-магазина 6.баннер группы-магазина 7.кнопочное меню группы в которое пользователь попадает нажав на баннер. --- 8.Если разбираетесь в вики разметке и сможете кнопочное ...
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Разработка нового дизайна сайта okpravo.ru
Основные требования:
1. Создание как макета дизайна, так и шаблона для joomla 3.1 + настройка работы сайта с новым шаблоном.
2. Создание общего шаблона сайта + страницы заказа, то есть нужна разработка 2 макетов дизайна и 2 шаблонов.
3. Работу с фрилансерами привык строить этапами и оплатой за выполнение каждого этапа работы, дабы было спокойнее, как Вам так и мне.
4. Основные требования к дизайну:
Сайт, образовательный, по правовым дисциплинам.
Цель сайта получение заказов по написанию новых учебных работ по праву и продажа готовых учебных работ.
Дизайн сайта должен помогать помогать конвертации посетителей в заказчиков, путем демонстрации преимуществ нашего сайта, а именно: специализация на правовых дисциплинах, опыт, отсутствие предоплаты, профессионализм и гарантии выполнения работы и качества предоставляемых услуг.
Дизайн сайта должен быть ориентирован на устоявшуюся целевую аудиторию нашего сайта: женщины возраст от 25 до 35 лет.
Дизайн должен быть легким, интуитивно понятным.
Цвета сайта: зеленый, желтый, белый
В дизайне сайта нужно учесть применение в дизайне сайта быстрых ссылок для ПС Яндекс.
Основные конкуренты сайта: диплом-рудаков.рф и refermaker.ru
Жду разумных предложений по цене и срокам выполнения работы.
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