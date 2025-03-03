Разработка одностраничного сайта-визитки для фудцентра

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт15 заявок124 просмотра

Необходимо разработать одностраничный сайт-визитку для фудцентра, с информацией о компании, меню, контактными данными и другими важными сведениями. Сайт должен иметь стильный и удобный интерфейс, который отражает концепцию заведения. Срок выполнения задачи - до конца мая. Отклик только с портфолио и стоимостью работы.

Создание одностраничных сайтов
день назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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