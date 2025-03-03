Необходимо разработать одностраничный сайт-визитку для фудцентра, с информацией о компании, меню, контактными данными и другими важными сведениями. Сайт должен иметь стильный и удобный интерфейс, который отражает концепцию заведения. Срок выполнения задачи - до конца мая. Отклик только с портфолио и стоимостью работы.