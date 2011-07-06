Разработка оригинального дизайна

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок233 просмотра
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Необходимо разработать дизайн для сайта prioritet-stroi.ru

Сверстать и натянуть на шаблон (или разработать новый - я не очень хорошо разбираюсь в теме). Работы под "ключ".

cms - drupal 6

13 лет назад
vozzy
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Slayer_007
Вячеслав 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$200
7 дней
Отличный дизайнер, с первого раза стопроцентное попадание в ТЗ. Усложнение, по ходу работы, компоновки шаблона не вызвало никаких проблем. Проект доведен до конца, результат устроил всех.
Владимир Вы супер отличный заказчик. Несмотря на форс мажорные обстоятельства, спасибо за проявленные терпение и лояльность благодаря чему проект был завершен хоть и опозданием. Спасибо за работу.
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