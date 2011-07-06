Разработка оригинального дизайна

Необходимо разработать дизайн портала, посвященного медитации! Имеется развернутое ТЗ, но не хватает креативных а главное близких к нашей тематике идей дизайна. В дальнейшем этот дизайн нужно будет сверстать и натянуть на Joomla. Портал будет состоять из 4 ...