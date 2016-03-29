Разработка сайта по прототипу

Есть прототип: http://v2omrq.axshare.com/#p=home

Нужно отрисовать дизайн главной + всех внутренних страниц, а так же всплывающие окна для форм заказа. Нужен только дизайн, без верстки и программирования.

Клиенту понравились сайты:

http://jaluzi-verend.ru/

http://www.onlinejaluzi.ru/

http://xn----7sbajokhd2b9ajedz5o.xn--p1ai/

Хотелось бы что-то более аккуратное и проработанное.

Вся графика (фотографии, иконки, изображения штор для разделов) должны быть уникальные. Если необходимо, можем купить любые фотографии с fotolia, 123RF, depositphotos, istockphoto.