Необходимо сделать шаблон для битрикса, имеются исходники в psd Сделать верстку и натянуть на битрикс
Разработка сайта по прототипу
Есть прототип: http://v2omrq.axshare.com/#p=home
Нужно отрисовать дизайн главной + всех внутренних страниц, а так же всплывающие окна для форм заказа. Нужен только дизайн, без верстки и программирования.
Клиенту понравились сайты:
http://xn----7sbajokhd2b9ajedz5o.xn--p1ai/
Хотелось бы что-то более аккуратное и проработанное.
Вся графика (фотографии, иконки, изображения штор для разделов) должны быть уникальные. Если необходимо, можем купить любые фотографии с fotolia, 123RF, depositphotos, istockphoto.
Выбранный исполнитель
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