Разработка серии баннеров

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок435 просмотров

Необходимо нарисовать линейку баннеров для сайта (88x31, 100x100, 468x60).

Жду ваших предложений.

Пожалуйста, указывайте ссылки на ваши работы.

Оплата по выполению (money.yandex.ru)

21 год назад
brioni
Гость 
125 лет
21 год в сервисе
Был
18 лет назад

Выбранный исполнитель

emoment
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад
21 год назад
$10
3 дня

Заявки фрилансеров

emoment
125 лет
22 года в сервисе
Был
22 года назад
21 год назад

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