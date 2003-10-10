Требуется разработка дизайна для небольшого сайта, аналогичного rateme.ru. Необходимо создать уникальный и привлекательный интерфейс, который будет удобен для пользователей и соответствовать современным стандартам веб-дизайна.
Разработка серии баннеров
Необходимо нарисовать линейку баннеров для сайта (88x31, 100x100, 468x60).
Жду ваших предложений.
Пожалуйста, указывайте ссылки на ваши работы.
Оплата по выполению (money.yandex.ru)
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