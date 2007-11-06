Разработка шаблона для интернет казино

$500
Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок199 просмотров
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Необходимо разработать более приятный шаблон(дизайн+верстка) для интернет казино(флеш+html+дизайн+логотип+банеры)

http://www.golddemon.us

Необходимо предложить несколько вариантов и изменить расположение основных меню.

К рассмотрению принимаются предложения с уже существующими возможными вариантами шаблонов(наброски для общего представления, чтоб было о чем разговаривать).

16 лет назад
besic
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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