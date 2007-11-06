Разработка шаблона для интернет казино

Необходимо сделать дизайн сайта. 1 Общий шаблон + примерно 10 вариантов контента (наполнение). Оплату производим при получении 50% и 100% выполненной работы. С Вас: Портфолио, e-mail, ICQ для связи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать более приятный шаблон(дизайн+верстка) для интернет казино(флеш+html+дизайн+логотип+банеры)
Необходимо предложить несколько вариантов и изменить расположение основных меню.
К рассмотрению принимаются предложения с уже существующими возможными вариантами шаблонов(наброски для общего представления, чтоб было о чем разговаривать).
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