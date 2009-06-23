Создание дизайна сайта и сверстать макет. Компания занимается продажей изделий собственного производства столов стульев библиотек и цельного массива. Жду предложения, без портфолио просьба не беспокоить 1 этап наброски дизайна 2 обсуждения ...
Разработка шаблона для Oscommerse VAM Edition STS
Необходимо разработать качественный шаблон для subj. Тематика магазина будет оговорена позже, ожидаются пожелания по внешнему виду от заказчика.
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