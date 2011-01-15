Дизайн интернет портала, для климатической компании.
Разработка шаблона игры World Of Warcraft
Нужно разработать не нагруженный игровой шаблон
разработка должна руководиться тремя основными критериями
1. Восприятие
2. Юзабельность
3. Функциональность
Пассивно должны учитываться "Красота" и "Крутость" самого шаблона...
Признаю что шаблон не вижу как таковой в готовом виде никак - полностью полагаюсь на исполнителя
Очень был бы рад если бы стиль WOW связали как то со стилем мак - просто возбуждают кнопочки на apple.com
Сверстать можно прямо в хтмл без адаптации в какую либо CMS...
Пока все - жду предложений...
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