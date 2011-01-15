Разработка шаблона игры World Of Warcraft

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Закрыт5 заявок310 просмотров

Нужно разработать не нагруженный игровой шаблон

разработка должна руководиться тремя основными критериями

1. Восприятие

2. Юзабельность

3. Функциональность

Пассивно должны учитываться "Красота" и "Крутость" самого шаблона...

Признаю что шаблон не вижу как таковой в готовом виде никак - полностью полагаюсь на исполнителя

Очень был бы рад если бы стиль WOW связали как то со стилем мак - просто возбуждают кнопочки на apple.com

Сверстать можно прямо в хтмл без адаптации в какую либо CMS...

Пока все - жду предложений...

13 лет назад
AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад

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