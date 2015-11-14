Разработка шаблонов ИМ

Есть немало опыта разработки на cms Opencart, есть опыт так же в разработке и продаже модулей в рунете.

Ищу опытного дизайнера, которому интересно развивать и продавать свои продукты, то есть шаблоны.

Со своей стороны обеспечу грамотным тз, реализацией шаблона и вся дальнейшая тех.поддержка на моей стороне.

Более детально обсудим все в приватной переписке.