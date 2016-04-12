Разработка UI для проекта киберспортивного портала.

Прекрасный специалист. Быстро и четко вникает в задачу, внимательна к мелочам и тонкостям, умеет получить нужную информацию и трансформировать её в отличный результат своей работы. Огромный плюс - умение увидеть слабые места в концепции (в том числе бизнес-концепции) проекта и предложить свои вариант их устранения. Очень доволен сотрудничеством и, безусловно, буду продолжать работать с Марией. Рекомендую обращаться всем, кто заинтересован в серьезном и вдумчивом подходе к выполнению работы и особенно тем, кто не до конца сформировал видение собственного проекта.