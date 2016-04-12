Разработка UI для проекта киберспортивного портала.

$4000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка195 просмотров

Цель проекта - создание платформы для организации и проведения киберсопортивных турниров, которая совместит в себе широкий и удобный турнирный функционал с возможностью зарабатывать играя в компьютерные игры, признанные киберспортивными дисциплинами. Задача заключается в том, чтобы, проведя usability-экспертизу, разработать концепцию и дизайн интерфейса портала, основываясь на требованиях к функциональным возможностям проекта и результатах взаимодействия с адекватными представителями целевой аудитории.

9 лет назад
Tyomkeen
44 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Mariya_web
39 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад
$4000
21 день
Прекрасный специалист. Быстро и четко вникает в задачу, внимательна к мелочам и тонкостям, умеет получить нужную информацию и трансформировать её в отличный результат своей работы. Огромный плюс - умение увидеть слабые места в концепции (в том числе бизнес-концепции) проекта и предложить свои вариант их устранения. Очень доволен сотрудничеством и, безусловно, буду продолжать работать с Марией. Рекомендую обращаться всем, кто заинтересован в серьезном и вдумчивом подходе к выполнению работы и особенно тем, кто не до конца сформировал видение собственного проекта.
Первый проект на фрилансе для которого пришлось ехать в другую страну. Опыт оказался исключительно положительным. У Артема замечательная команда, с которой было очень интересно и легко работать, не смотря на крайне сложную предметную область. Задача оказалась очень комплексной, необычной, но от этого ещё более интересной. Рекомендую Артема как отличного профессионала

Заявки фрилансеров

Mariya_web
39 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад

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