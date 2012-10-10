Разработка, верстка дизайна на Simpla cms, логотип

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок163 просмотра

1. Требуется разработка и верстка дизайна на Simpla cms, создание логотипа для интернет-магазина.

2. Тип товара – спортивные товары (домашние тренажеры, велотренажеры, беговые дорожки, силовые тренажеры,детские спортивные комплексы, шведские стенки).

3. Дизайн должен быть легким, не режущим глаз, чтобы у покупателя не было ощущения зажатости, и он мог быстро и удобно приобрести товар. Не должно быть излишней информации, элементы должны располагаться просторно и не смешиваться в кучу. Цветовая гамма: белый, серый (графит), зеленый, желтый. Чтоб сайт не казался блеклым, шапку (или её часть) можно выделить цветом, но без фанатизма (по вкусу дизайнера). Фактически, дизайн сайта должен передавать покупателю настроение здорового образа жизни и положительных эмоций.

4. Необходимо добавить небольшой значок корзины в шапке сайта.

5. Список рекомендуемых товаров должен быть расположен в одну строку по 3 товара с кратким описанием, с возможностью автоматического перелистывания слева направо через каждые 7 секунд и ручного перелистывания «влево/вправо» если количество рекомендуемых товаров больше 3-x.

6. Основное меню сайта нужно поместить в центр под шапкой в виде полосы, с выделением цветом пункта меню при наведении курсора и с выделением цветом выбранного пункта.

7. Меню с выбором брендов поместить внизу страницы, но не во всю длину страницы.

8. Корзина должна располагаться справа вверху под контактным номером телефона.

9. Меню каталога товаров должно быть раскрывающимся, т.е. при выборе 1-го уровня, должны появляться 2-й подуровень и т.д. Цветовое оформление меню сделать по своему вкусу.

10. Внизу всей страницы можно сделать затемненную широкую полосу во всю страницу, в которой будет указана сводная информация (меню сайта, контакты магазина, способы оплаты, ключевые слова для поиска, информация о разработчике дизайна, если надо, и т.п.). Этот пункт (в плане выбора его оформления) можно оставить на свое усмотрение под стиль дизайна и вкусу дизайнера.

11. Товары в каталоге должны показываться по 2 в ряд, с кратким описанием товара справа от его изображения.

12. Для оптимизации используемого пространства необходимо немного уменьшить изображения предпросмотра товара в каталоге.

13. Способы оплаты должны быть выведены в отдельное меню перед «Блогом» с пиктограммами платежной системы или способа оплаты.

14. Убрать пиктограмму Simpla.

Примеры дизайнов, которые нравятся, в приложении.

Бюджет до 18000 руб.

13 лет назад
dshor
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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