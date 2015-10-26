Разработка, верстка и "натягивание" дизайна (smarty)

Доброго времени суток.

Есть самописный движок, использующий smarty в качестве шаблонизатора.

Делался по образу и подобию poiskvps.ru (без многих дополнительных плюшек - это все будет потом; по сути, отсутствуют все фичи, что есть в поисквпс в верхнем меню).

В данный момент шаблоны сверстаны кое-как, лишь бы показать структуру и дать возможность дизайнеру/вестальщику понять, с чем ему вообще работать).

Нужно сделать дизайн "под ключ": придумать, сверстать и натянуть на данный движок.

Я понимаю, что на основании предоставленных данных невозможно дать точную оценку бюджета, поэтому просьба добавлять заявки с очень-очень примерной оценкой стоимости работ.

Я планирую посмотреть предложения и портфолио исполнителей и с заинтересовавшими меня связаться уже для уточнения оценки (будет предоставлен доступ к файлам).