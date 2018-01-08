Re-дизайн сайта конференции учебных центров + верстка под Wordpress

Доброго времени суток.

Для конференции учебных цетров внешкольного образования необходимо выполнить re-branding. В этом году конференция будет проходить в 11ый раз. В связи с этим было придумано новое назание: КРУК - Крымская Учительская Конференция.

Логотип у нас уже есть, смотрите в приложении. Он есть в векторе, вышлю исполнителю.

Приблизительный объём работ:

Дизайн сайта (адаптивный под планшеты и смартфоны). Будет круто, если вы умеете готовить Material Design﻿. Вместе с версткой под Wordpress . Сайт размещен по адресу https://www.crimean-conference.info﻿

. Сайт размещен по адресу https://www.crimean-conference.info﻿ Бейджики участников и организаторов

Баннеры для рекламы в Директе. Требования к размерам креативов﻿.

Оформление для страницы мероприятия на TimePad﻿ и в ВК﻿ (если останется время и желание)

Ну и как всегда нужно уже вчера :) Очень было бы здорово успеть доно в целом до конца декабря тоже нормально.

Все материалы за прошлые годы конференции с удовольствием вышлем на email исполнителю. В приложении старый логотип.

UPDATE: Уважаемые фрилансеры! Пожалуйста, указывайте сразу предварительные цены и сроки исполнения.