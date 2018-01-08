Re-дизайн сайта конференции учебных центров + верстка под Wordpress

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Завершен11 заявок456 просмотров

Доброго времени суток.

Для конференции учебных цетров внешкольного образования необходимо выполнить re-branding. В этом году конференция будет проходить в 11ый раз. В связи с этим было придумано новое назание: КРУК - Крымская Учительская Конференция.

Логотип у нас уже есть, смотрите в приложении. Он есть в векторе, вышлю исполнителю.

Приблизительный объём работ:

  • Дизайн сайта (адаптивный под планшеты и смартфоны). Будет круто, если вы умеете готовить Material Design﻿. Вместе с версткой под Wordpress. Сайт размещен по адресу https://www.crimean-conference.info﻿
  • Бейджики участников и организаторов
  • Баннеры для рекламы в Директе. Требования к размерам креативов﻿.
  • Оформление для страницы мероприятия на TimePad﻿ и в ВК﻿ (если останется время и желание)
Ну и как всегда нужно уже вчера :) Очень было бы здорово успеть до 15 декабря, но в целом до конца декабря тоже нормально.

Все материалы за прошлые годы конференции с удовольствием вышлем на email исполнителю. В приложении старый логотип.

UPDATE: Уважаемые фрилансеры! Пожалуйста, указывайте сразу предварительные цены и сроки исполнения.

WordPress
7 лет назад
t1gor
Игорь 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
15 дней назад
7 лет назад
$245
5 дней
Отличная работа! Все уточнения и пожелания учтены и внесены. Учитывая наши не очень четкие требования (у нас были с этим проблемы в прошлом) - очень и очень хорошо! Будем работать дальше сами и рекомендуем.
Очень понравилось работать с Игорем! Рабочий процесс проходил отлично, продуктивно, проект понравился, супер впечатления от сотрудничества. Оплата и коммуникация на 5+ Рекомендую Игоря как порядочного заказчика с которым хочется работать! :) С наступающим!

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Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
15 дней назад
7 лет назад