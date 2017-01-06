Ре-дизайн сайта турагенства

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт55 заявок661 просмотр

Необходимо сделать ре-дизайн сайта туристической компании.

Во вложении скрин главной страницы действующего сайта.

В заявках оставляйте стоимость отдельно за главную страницу и за внутренние страницы.

Полное задание отправляем в личку.

8 лет назад
master_1c
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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