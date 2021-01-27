Редизайн блоков LP

ДОброго дня! Есть файл разрешения .psb http://joxi.ru/KAgLxNdtKjKaXr (скорее всего какая-то последняя версия программы, т.е. у кого старые версии то не подойдет) = в нем есть картинка http://joxi.ru/zANonbGCjXj5kr в ней нужно заменить картинку http://joxi.ru/p27yn0vhNvNp4r на эту https://yadi.sk/i/aON_vwDEnUZNig предварительно наложив на нее ...