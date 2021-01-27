Редизайн блоков LP

$25
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка92 просмотра
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Есть лендинг, карточки выглядят не современно совсем. Нужно переделать со свежим взглядом 

3 года назад
Mrjackson87
36 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Yaneloutop98
25 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
$25
2 дня
Как всегда все ок. Спасибо за работу Рекомендую
В дальнейшем обращайтесь. Спасибо за отзыв!
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