Редизайн для автомобильного сайта

Необходимо сделать редизайн простенького автомобильного сайта.

Для тех, у кого есть портфолио - достаточно показать его, если не такого не имеется - ожидаю увидеть хотя бы предварительные наброски по ТЗ, чтобы решить.

По словам "я сделаю, обращайтесь" выбирать не буду.

Оплата через СБС или WebMoney

Время выполнения: не более 2-ух дней