Редизайн для автомобильного сайта

$100
Дизайн сайтовЗакрыт19 заявок287 просмотров
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Необходимо сделать редизайн простенького автомобильного сайта.

Для тех, у кого есть портфолио - достаточно показать его, если не такого не имеется - ожидаю увидеть хотя бы предварительные наброски по ТЗ, чтобы решить.

По словам "я сделаю, обращайтесь" выбирать не буду.

Оплата через СБС или WebMoney

Время выполнения: не более 2-ух дней

12 лет назад
admin_rus
Руслан 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Magic_alex
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$80
2 дня