Редизайн двух сайтов по спутниковому ТВ.

ВНИМАНИЕ: Прошу внимательно читать условия проекта!!!

УСЛОВИЕ №1: Исполнитель должен быть только с Киева! (других просьба не беспокоить!)

УСЛОВИЕ №2: Присылайте свои моб. тел. для связи на: [email protected] (обязательно)

Необходимо разработать и поверстать два дизайна для сайтов:

1. www.sputnik-tv.com.ua - должна остаться узнаваемость

2. www.sputnikovoe.tv - полный редизайн.

Сайты должны включають красиво оформленную главную страницу.

и некоторые елементы внутренних страниц. (до 10 похожих страниц)

Прошу высылать предложения и моб. тел. на: [email protected]

О цене договоримся!

Спасибо всем за внимание!

Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество.