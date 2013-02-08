Надо сделать дизайн сайта центра бытовых услуг На конкурсе будет выбрана концепция. Поэтому условие — возможно нужно будет слегка изменить выигравший дизайн. Далее этот дизайн будет верстаться как тема в системе Друпал (Drupal). Раделы, что будут на ...
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Требуется сделать небольшой редизайн главной страницы интернет-магазина рыболовных товаров.
Требования:
- Переделать лого (сделать текст четким)
- Добавить в шапке телефоны и график работы
- Изменить блок со слайдером (пусто выглядит сейчас)
- Изменить блок новостей
- Изменить блок "Лидеры продаж"
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