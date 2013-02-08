Редизайн главной

Есть сайт http://big-fish.azurewebsites.net/ достаточно специфического назначения, нужно разработать дизайн для всего сайта, при этом учитывая специфику назначения и построения сайта. Дизайн должен быть разработан с упором на функционал, не быть перегруженным изображениями, и позволять пользователю ...