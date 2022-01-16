Редизайн главной сайта

Здравствуйте. Мне нужна картинка для инстаграм 2 штуки в таком стиле как на примере, но со своим текстом, девочку тоже можно эту оставить. И в углу логотип нашей школы. Так можно? [url=/users/DevOk/portfolio/dizajn-sajtov-9/dizajn-pervogo-ekrana-dlya-shkoly-anglijskogo-yazyka-2376066/]Пример работы[/url]