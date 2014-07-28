скомпилировать электронную книгу в двух форматах exe и pdf. 550тыс. знаков с пробелами и порядка 48 фото и 10–12 иллюстраций. Книга должна иметь индивидуальный дизайн PDF: должен обеспечивать класс защиты, желательно не ниже 256-bitAES, ...
Редизайн главной станицы
1. Логотип.
Отрисовать лого по предоставленному образцу (только значок: без
облаков, только буквы и солнце).
2. Воспроизвести дизайн страницы сайта и внести изменения:
Шапка сайта.
Жалюзи (зеленые) убираем. Оставить в шапке: слайдер, часы работы, телефон,
"заказать звонок", разместить их в соответствии с новым лого.
Фон шапки - картинку заменить.
3. Поменять цветовую гамму сайта с зеленой на сине-голубую - под новый лого.
(шапка, подвал, фон для текста, сам текст.)
4. Главное меню. Сейчас там фон как паркет, хотелось бы что то другое, на
Ваше усмотрение.
Выбранный исполнитель
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