Редизайн главной станицы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка71 просмотр

1. Логотип.

Отрисовать лого по предоставленному образцу (только значок: без

облаков, только буквы и солнце).

2. Воспроизвести дизайн страницы сайта и внести изменения:

Шапка сайта.

Жалюзи (зеленые) убираем. Оставить в шапке: слайдер, часы работы, телефон,

"заказать звонок", разместить их в соответствии с новым лого.

Фон шапки - картинку заменить.

3. Поменять цветовую гамму сайта с зеленой на сине-голубую - под новый лого.

(шапка, подвал, фон для текста, сам текст.)

4. Главное меню. Сейчас там фон как паркет, хотелось бы что то другое, на

Ваше усмотрение.

11 лет назад
Vebstudia
Юлия 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$100
2 дня
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alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад