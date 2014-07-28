Редизайн главной станицы

1. Логотип.

Отрисовать лого по предоставленному образцу (только значок: без

облаков, только буквы и солнце).

2. Воспроизвести дизайн страницы сайта и внести изменения:

Шапка сайта.

Жалюзи (зеленые) убираем. Оставить в шапке: слайдер, часы работы, телефон,

"заказать звонок", разместить их в соответствии с новым лого.

Фон шапки - картинку заменить.

3. Поменять цветовую гамму сайта с зеленой на сине-голубую - под новый лого.

(шапка, подвал, фон для текста, сам текст.)

4. Главное меню. Сейчас там фон как паркет, хотелось бы что то другое, на

Ваше усмотрение.