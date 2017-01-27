Требуется полность переделать старый веб сайт, осовременить и удостовериться, чтобы он работал со всеми мобильными устройствами. Наш бизнес – школа. Сейчас наш сайт выглядит так: digitalmonkeyschool.com/ Хочется, чтобы выглядел как-то так: ...
Редизайн главной страницы
Добрый день !
Нужно сделать редизайн главной страницы сайта svetoforvit.by
заказчику нравится дизайн конкурента http://vit-avto.by/ .
В приложении небольшие пожелания заказчика.
По предоплате не работаю !!! Вам нужно сдать вариант для согласования в течении 1-2х дней! Сорвали сроки, без объяснения передаю заказ другому фрилансеру!
Заявки фрилансеров
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