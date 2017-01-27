Редизайн главной страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка212 просмотров

Добрый день !

Нужно сделать редизайн главной страницы сайта svetoforvit.by

заказчику нравится дизайн конкурента  http://vit-avto.by/

В приложении небольшие пожелания заказчика.

По предоплате не работаю !!! Вам нужно сдать вариант для согласования в течении 1-2х дней! Сорвали сроки, без объяснения передаю заказ другому фрилансеру!

8 лет назад
romanislanov
34 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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