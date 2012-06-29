Редизайн главной страницы сайта

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Завершен35 заявок247 просмотров

Нужно придумать дизайн для главной страницы сайта intek43.ru, минимум текста, ссылки на основные разделы.

13 лет назад
Katerina4384
Екатерина 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
Антон отлично справился с заданием, понимал меня с полуслова и сделал так, как мне хотелось. Всё очень быстро, качественно и за умеренную плату. Всем рекомендую! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличный заказчик. Приятно было работать. Буду рад сотрудничать.

Заявки фрилансеров

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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