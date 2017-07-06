Редизайн главной страницы сайта по юридическим услугам в Москве

Требуется выполнить редизайн сайта strahovoy-urist.ru

Страховой Юрист.ру - является ТОП-сайтом по юридической помощи автомобилистам после ДТП.

№1 на рынке независимой оценке и судебной экспертизе.

Требуется улучшить ЮЗАБИЛИТИ главной страницы.

Изменить главную страницу:

Изменить главное меню;

Логотип;

Разработать структуру сайта (главного меню);

Изменить визуальную подачу информацию продающих блоков и текстов, сделать дизайн чистым, современным, приятным и ПОНЯТНЫМ даже обывателю.

* При всём этом не теряя стилизацию внутренний страниц (чтобы сочеталось всё с внутренними страницами и лендингами, например со страницей /avtoekspertiza)

Добавить нужные блоки и тексты, которые для меня критичны (укажу и обговорим при подробном обсуждении деталей)

Просьба: Принимать ответственность и делать как для себя.