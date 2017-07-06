Необходимо обновить дизайн и качественно сверстать следующие страницы интернет-магазина Healthhair.kz: 1) Шапка сайта (более красивая и гармоничная) * 2) Каталог (с возможностью разделения на мужской и женский) * 3) Список брендов (слева от продукции) 4) Снипетты продукции (перекомпоновать и ...
Редизайн главной страницы сайта по юридическим услугам в Москве
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Требуется выполнить редизайн сайта strahovoy-urist.ru
Страховой Юрист.ру - является ТОП-сайтом по юридической помощи автомобилистам после ДТП.
№1 на рынке независимой оценке и судебной экспертизе.
Требуется улучшить ЮЗАБИЛИТИ главной страницы.
Изменить главную страницу:
Изменить главное меню;
Логотип;
Разработать структуру сайта (главного меню);
Изменить визуальную подачу информацию продающих блоков и текстов, сделать дизайн чистым, современным, приятным и ПОНЯТНЫМ даже обывателю.
* При всём этом не теряя стилизацию внутренний страниц (чтобы сочеталось всё с внутренними страницами и лендингами, например со страницей /avtoekspertiza)
Добавить нужные блоки и тексты, которые для меня критичны (укажу и обговорим при подробном обсуждении деталей)
Просьба: Принимать ответственность и делать как для себя.
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