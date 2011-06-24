Редизайн и переверстка web-системы тестирования

Редизайн сайта http://kipyatok.com.ua/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В приложении - принт-скрины существующих интерфейсов системы тестирования. Нужно предложить дизайн и сверстать страницы в новом дизайне.
Пожелания по дизайну:
Цвета - преимущественно белый, второй цвет - синий, возможные небольшие элементы красного.
Логотип - слева вверху во всех интерфейсах (можно его уменьшить)
Шрифт крупнее того, что в скриншоте (+2)
В разделе администрирования приветствуется использование аякса (меню, кнопки "Сохранить" и т.п.)
Без использования фреймов.
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