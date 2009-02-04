Редизайн и перевод с юкоса на др хостинг

$100
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки331 просмотр
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Нужен редизайн и перевод с юкоса на др хостинг www.bum-bom.com. В дальнейшем продвижение на яндексе при премлемых ценах с еженедельными отчетами.

15 лет назад
morozovstanislav
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
aldanoff
Samat Aldanoff 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$100
7 дней
Сделал предлагаемую работу и сверх того (редизайн включил в себя и новые элементы) качественно, внимательно и в срок. Аккуратный четкий человек. Делает только то, что хорошо знает, более того советовал нам лучшие варианты. Всем советую.
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