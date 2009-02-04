Уважаемые фрилансеры, необходимо сделать дизайн сайта, который написан на asp.net сайт можно посмотреть тут http://www.uspoisk.ru Структура сайта меня устраивает поэтому нужно лишь причесать, без сильных измениний, хотя если если есть хорошие идеи то можно их расмотреть. Сразу хочу ...
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Нужен редизайн и перевод с юкоса на др хостинг www.bum-bom.com. В дальнейшем продвижение на яндексе при премлемых ценах с еженедельными отчетами.
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