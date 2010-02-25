Редизайн и верстка сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка442 просмотра

Нужен редизайн и верстка сайта

1. Желательно сохранить стилистику сайта (цвета, логотип)

2. Учесть различие дизайнов главной и остальных страниц

3. Верстка - резиновая (нужно учесть это в дизайне)

4. Количество пунктов меню динамическое (учесть это в дизайне)

5. При заявке, сразу давайте ссылку на ваше портфолио.

6. Сам сайт www точка tennisist точка com

15 лет назад
shs007
Сергей 
53 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

DeadFairy
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$250
7 дней

Заявки фрилансеров

DeadFairy
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад

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