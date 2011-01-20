www_stompractice_kz вот для этого нужен новый дизайн Примерно по стилю то что нравится: http://osc4.template-help.com/wt_28756/index.html http://osc4.template-help.com/drupal_28990/ http://osc4.template-help.com/drupal_29161/ http://osc.template-help.com/wordpress_27055/ http://osc.template-help.com/wordpress_26777/ http://www.templatemonster.com/flash-templates/23108.html - вот этот вообще очень понравился нам ...
Редизайн и верстка страницы
Немного изменить существующий дизайн и максимально изменить html код страницы.
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