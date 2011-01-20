Редизайн и верстка страницы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок1825 просмотров
#1$20
#2$20
#3$20
#4$20
#5$20

Немного изменить существующий дизайн и максимально изменить html код страницы.

HTML
14 лет назад
choko
41 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победители конкурса

WooDFox
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
#5
msSlava
34 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
#3
Красивое решение. Спасибо!
YurkaHvits
Юрка Хвиц 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
#4
Замечательный исполнитель! Всем рекомендую
Отличный работадатель, четкое ТЗ, вежливое общение и быстрая оплата. Рекомендую!
anDyrv
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
#2
Понравилось работать. Быстрое и красивое решение, всем рекомендую!
Положительный во всех отношениях заказчик. Оплатил работу сразу по выбору победителя в конкурсе. Рекомендую.
Ookami
32 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
33 отзыва
14 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

WooDFox
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
#5
msSlava
34 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
#3
YurkaHvits
Юрка Хвиц 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
#4
anDyrv
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
#2
Ookami
32 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
33 отзыва
14 лет назад
#1

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