Редизайн ИМ

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка127 просмотров

Сделать редизайн сайта http://www.takeshi-sushi.ru/ основные цвета остаются теже, во вложении скетчи.

Макет должен предполагать что сайт должен тянутся от 1024 до 1900.

Единственное ограничение на размер картинки товара, оно должно быть пропорционально 200x140 (400x360, 300x210, 250x175 и т.п.)

11 лет назад
GHzz
Юрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Vitwai
33 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$100
5 дней
Человек не приемлет критики и не прислушивается к ней. Удовлетворительный результат предоставить не смог. По сайтам с ним не рекомендую работать. Считаю что еще мало опыта по этому направлению.
Всем дизайнерам, которые собираются работать с этим человеком посвящается. Ситуация такая: перед началом работы были оговорены сроки и стоимость работ, была переведена предоплата в размере 50%, также была предоставлена схема сайта и кратко оговорены ключевые моменты что и как должно быть. Затем, я приступил к работе. Результат предоставил раньше оговоренных сроков, качеством предложенные варианты были на уровне моего портфолио и даже выше. В дизайне я стремился к простоте, функциональности и удобстве пользователя (свободное пространство, адаптивность, яркие и чистые цвета, минимум лишних деталей), как собственно и всегда. В ответ на эти варианты я получил отказ по каким-то совершенно не понятным мне причинам. Ну, думаю, ладно. Бывает. Тогда Юрий вдруг решил ИЗМЕНИТЬ начальные требования, изменить схему сайта, добавить туда логические блоки которые изначально мы не обсуждали и которых не было в предоставленной мне схеме. Но, несмотря на все это, я внес эти правки (поправил все то, о чем Юрий мне писал), и снова предоставил варианты. Его ответ был такой, цитирую: "привет, как-то вообще невкатывают твои варинты, не знаю что делать...". Ну вы понимаете, да? Что из такого комментария можно понять? Ну, и пытаясь все же выведать что конкретно не нравится и не подходит, я получил чуть ли не оскорбления в свой адрес, и опять же никакой конкретики, цитирую: "Некрасиво, невкусно, цвет грязный, дизайн объективно хуже тем то что есть сейчас". Все, больше ничего. Как с такими замечаниями можно работать? Спустя время, я получил ультиматум - либо возвращаете деньги, либо получите негативный отзыв. Деньги я не вернул по причине того, что работа была сделана, время было потрачено. И это время явно стоит больше 50% которые я получил в качестве предоплаты. Всем желающим либо сомневающимся, я могу предоставить всю переписку с этим "заказчиком", все варианты которые я предлагал дабы вы смогли убедиться, что предложенный мною дизайн был достойным, современным, соответствующим моему уровню (который можно наблюдать в портфолио) и он был лучше чем то, что было изначально на этом сайте. Не рекомендую работать с этим человеком. Обвиняет меня в том, что я не прислушиваюсь к критике, в то время как сам не в состоянии эту критику дать (конструктивную, по конкретным моментам). Меняет ТЗ на ходу и при этом считает что он прав. В общем, АХТУНГ, товарищи.

Заявки фрилансеров

Vitwai
33 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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