Сайт на платформе Джумла + скрипт JBZOO. Нужно подкорректировать некоторые кнопки в самом скрипте (цвет (описания цвета - акт. пасив. навед. - я дам) и скорей всего создать новые через ...
Редизайн ИМ
Сделать редизайн сайта http://www.takeshi-sushi.ru/ основные цвета остаются теже, во вложении скетчи.
Макет должен предполагать что сайт должен тянутся от 1024 до 1900.
Единственное ограничение на размер картинки товара, оно должно быть пропорционально 200x140 (400x360, 300x210, 250x175 и т.п.)
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