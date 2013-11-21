Редизайн ИМ

Всем дизайнерам, которые собираются работать с этим человеком посвящается. Ситуация такая: перед началом работы были оговорены сроки и стоимость работ, была переведена предоплата в размере 50%, также была предоставлена схема сайта и кратко оговорены ключевые моменты что и как должно быть. Затем, я приступил к работе. Результат предоставил раньше оговоренных сроков, качеством предложенные варианты были на уровне моего портфолио и даже выше. В дизайне я стремился к простоте, функциональности и удобстве пользователя (свободное пространство, адаптивность, яркие и чистые цвета, минимум лишних деталей), как собственно и всегда. В ответ на эти варианты я получил отказ по каким-то совершенно не понятным мне причинам. Ну, думаю, ладно. Бывает. Тогда Юрий вдруг решил ИЗМЕНИТЬ начальные требования, изменить схему сайта, добавить туда логические блоки которые изначально мы не обсуждали и которых не было в предоставленной мне схеме. Но, несмотря на все это, я внес эти правки (поправил все то, о чем Юрий мне писал), и снова предоставил варианты. Его ответ был такой, цитирую: "привет, как-то вообще невкатывают твои варинты, не знаю что делать...". Ну вы понимаете, да? Что из такого комментария можно понять? Ну, и пытаясь все же выведать что конкретно не нравится и не подходит, я получил чуть ли не оскорбления в свой адрес, и опять же никакой конкретики, цитирую: "Некрасиво, невкусно, цвет грязный, дизайн объективно хуже тем то что есть сейчас". Все, больше ничего. Как с такими замечаниями можно работать? Спустя время, я получил ультиматум - либо возвращаете деньги, либо получите негативный отзыв. Деньги я не вернул по причине того, что работа была сделана, время было потрачено. И это время явно стоит больше 50% которые я получил в качестве предоплаты. Всем желающим либо сомневающимся, я могу предоставить всю переписку с этим "заказчиком", все варианты которые я предлагал дабы вы смогли убедиться, что предложенный мною дизайн был достойным, современным, соответствующим моему уровню (который можно наблюдать в портфолио) и он был лучше чем то, что было изначально на этом сайте. Не рекомендую работать с этим человеком. Обвиняет меня в том, что я не прислушиваюсь к критике, в то время как сам не в состоянии эту критику дать (конструктивную, по конкретным моментам). Меняет ТЗ на ходу и при этом считает что он прав. В общем, АХТУНГ, товарищи.