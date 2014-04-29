Редизайн ИМ японской кухни

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок360 просмотров

Ввиду смены движка магазина требуется обновление и дизайна + его верстка, который кроме этого морально устарел.

Сайт http://yimperatora.ru/

Готовы платить до 500$ (предлагайте ваши цены за дизайн + верстку). Сайт будет на движке OpenCart в течение 1–2 недель (сейчас доделываем). Кроме этого возможно дальнейшее сотрудничество с вами в плане дизайна не только по этому сайту, а и еще как минимум по 5-ти.

Файлы + ТЗ прикреплены к проекту.

В заявках указывайте ссылки на ваши работы по дизайну ИМ под ключ (а не просто ссылка на портфолио).

Opencart
11 лет назад
bang-bang
Максим 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$900
20 дней
Все гуд. Рекомендую. Очень отзывчивая.
Спасибо большое за проект

Заявки фрилансеров

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Визуальное оформление разделов на сайте.

    Добрый день! Есть сайт, на котором располагается несколько страниц (4). WordPress на шаблоне. Возможности шаблона практически не использовались, просто вставлялся текст. Нужно разбавить всё это дело графически, чтобы не выглядело столь непривлекательно. Оформить тексты, добавить ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип, дизайн сайта

    Необходимо сделать: логотип, дизайн сайта, фирменный стиль. На согласование с заказчиком необходимо представить предложение по лого и эскизы дизайна. Если предложение будет принято: будет необходим полный комплект: логотип, фирменный стиль(брендбук), ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка одной страницы

    Уважаемые фрилансеры, добрый день. Мне нужна разработка дизайна одной страницы для уже существующего сайта. Цель - сделать страницу типа мини-лендинга. Т.е. с перечислением материалов, с которыми работает компания. Работать нужно ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайна сайта

    $250

    Добрый день. Ищу опытного и креативного дизайнера, который сможет создать фирменный стиль и сумеет передать основную идею сервиса bitcointipper.com На данный момент дизайн который был раньше уже устарел и не маштабируем. ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад