Редизайн ИМ японской кухни

Ввиду смены движка магазина требуется обновление и дизайна + его верстка, который кроме этого морально устарел.

Сайт http://yimperatora.ru/

Готовы платить до 500$ (предлагайте ваши цены за дизайн + верстку). Сайт будет на движке OpenCart в течение 1–2 недель (сейчас доделываем). Кроме этого возможно дальнейшее сотрудничество с вами в плане дизайна не только по этому сайту, а и еще как минимум по 5-ти.

Файлы + ТЗ прикреплены к проекту.

В заявках указывайте ссылки на ваши работы по дизайну ИМ под ключ (а не просто ссылка на портфолио).