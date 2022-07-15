Редизайн интернет-магазина

Недавно мы открыли для нашей компании онлайн магазин, и мы хотим Сейчас для него новый дизайн. У нас был другой дизайнер который это начал, но к сожалению мы не можем больше с ним работать. Я бы прислал вам всё что у меня есть чтобы вы посмотрели, и нам цену сказал, и конечно если вы готовы это сделать.

Маленькая отметка, мы работаем официально и нам нужно быть квитанция, ну я думаю это не проблема :)

https://www.figma.com/file/9AwnUhB953aX32AZeTQyXD/Goredi-Onlineshop?node-id=0%3A1

С любезным приветом

Viliam