Ищется специалист для разработки уникального дизайна сайта. Необходимо учесть современные тренды, удобство использования и эстетику. Ожидается качественный визуальный концепт и адаптивность для различных устройств.
Редизайн интернет-магазина
Недавно мы открыли для нашей компании онлайн магазин, и мы хотим Сейчас для него новый дизайн. У нас был другой дизайнер который это начал, но к сожалению мы не можем больше с ним работать. Я бы прислал вам всё что у меня есть чтобы вы посмотрели, и нам цену сказал, и конечно если вы готовы это сделать.
Маленькая отметка, мы работаем официально и нам нужно быть квитанция, ну я думаю это не проблема :)
https://www.figma.com/file/9AwnUhB953aX32AZeTQyXD/Goredi-Onlineshop?node-id=0%3A1
С любезным приветом
Viliam
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов53 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить мелкие правки дизайна сайта по макетам в Figma. Необходимо исправить текст, изменить расположение элементов и другие небольшие работы. Ищем исполнителей, готовых начать немедленно. В отклике укажите цену за час работы и ссылки на ваши работы в Figma.Завершен3 года назад
Требуется дизайнер для создания одностраничного лендинга на тему Агро. Дизайн должен быть выполнен в Figma или Photoshop, с акцентом на стиль и качество. Ожидается адекватная цена за работу.Завершен3 года назад
Требуется создать яркий и оригинальный дизайн для сайта интернет-магазина, специализирующегося на товарах для маникюра и мастеров ногтевого сервиса. Основное внимание уделите привлекательности и удобству навигации для пользователей.Завершен2 года назад
Необходимо провести редизайн сайта интерактивного музея. В приложении представлено техническое задание на дизайн. Укажите стоимость и сроки разработки как дизайна, так и прототипов.Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработка дизайна сайта для рекламного агентства. Необходим опыт и предоставление примеров работ. Выбор исполнителя будет осуществлен до конца недели. Ожидаемое начало работы – 20-21 числа.Завершен3 года назад
- $300
Необхідно створити якісний, не шаблонний дизайн для корпоративного сайту на 7 сторінок. Вся структура та текст вже підготовлені. Потрібні лише досвідчені фрілансери з хорошим портфоліо.Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать визуальное оформление социальных сетей в соответствии с брендбуком компании. Сначала требуется выполнить тестовое задание, которое прикрепляется к отклику. Сроки выполнения задач будут обговариваться.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт3 года назад