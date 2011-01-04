Редизайн хтмл сайта, срочно

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Закрыт13 заявок202 просмотра

Редизайн для сайта www.sparkleboard.com.ua

Дизайн должен быть: юзабильный, простой, красочный, поднимать настроение, стимулировать к действий... и естественно тематический

как пример:

http://www.imperia-show.ru/

http://www.studio-first.ru/

Ппредпочтение отдаётся предложениям с указанием гипотетической концепции дизайна на базе существующего концепта (абстрактные неоновые круги... см. фон на существующем сайте) или любого другого проф-решения.

14 лет назад
delomaster
Андрей 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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