Редизайн магазина

Нужны дизайн и верстка лендинга. Есть сайт на основе которого нужно реализовать лендинг от вас примерная цена
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, Вы делаете частичный редизайн цветовой?
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть немало опыта разработки на cms Opencart, есть опыт так же в разработке и продаже модулей в рунете. Ищу опытного дизайнера, которому интересно развивать и продавать свои продукты, то есть шаблоны. Со своей стороны обеспечу грамотным тз, ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $7
Требуется технический дизайнер для отрисовки одной картинки товара. Есть желаемый формат, нужно его переделать под дизайн нашего сайта. Цена вопроса 500 руб. Писать в лс. Cделать лучше чем на скрине. Данные все присутствуют на странице. http://www.lining.center/catalog/raketki/raketka_dlya_badmintona_li_ning_woods_n80/ Можно ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Имеется сайт ( enter-partners.ru/ ). Нужно в нем изменить дизайн чтобы был более стильный и солидный и оформить всё солидно, стильно. Так же сделать чтобы отображалось всё и работало во всех браузерах и в сотовых телефонах (смартфонах, планшетах). ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно нарисовать лого. а так же подобрать картинки для слайдера. Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. Сразу пишите приблизительную цену. Картинок в слайдере 4.Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт8 лет назад
Привет друзья.Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога,главной страницы и внутренней+мобильная версияДизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ уже полностьюготово, покажу уже выбранному исполнителю ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Нужно нарисовать дизайн сайта, тематика саквояжи ручной работы. Дизайн должен выглядеть очень дорого. Рассмотрю любые ваши предложенияДизайн сайтов42 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходим дизайнер, для того чтобы рисовать превью. То что нужно прилагаю в проекте. Интересует цена за 1 штуку.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать дизайн для страницы-статьи для женского онлайн-журнала Мир Идей [url=http://miridei.com/]miridei.com/[/url] Текущий внешний вид статьи [url=http://miridei.com/idei-lyubvi/idei-otnoshenii/v_chem_evropejki_eschjo_tri_veka_nazad_oboshli_nashih_zhenschin/]miridei.com/idei-lyubvi/i...[/url] Для реализации дизайна прикладываем набросок прототипа с комментариями. Комментарии включают в себя отсылки в том числе к ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт8 лет назад