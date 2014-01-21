Редизайн окон Сити

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка65 просмотров

Долго и продуктивно двигались к цели. Результат порадовал.

11 лет назад
LawbreaK
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 часов назад
11 лет назад
$500
4 дня
Быстро и качественно. Хорошее взаимопонимание.
Много сделали и еще много сделаем с этим человеком ) Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

alex_zavi
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 часов назад
11 лет назад